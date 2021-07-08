Beşiktaş transfer haberi | Salih Uçan ve Gökhan Töre açıklaması

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılar, Salih Uçan ve Gökhan Töre ile anlaşma sağladı.

A Spor’da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş’ın transfer gündemini yorumladı.

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Salih Uçan’ın yeni sezondaki hedefinden bahseden Serdar Sarıdağ, “Salih Uçan’ın hedefi yeniden Avrupa’ya gitmek. Kariyer planlaması ne kadar iyi olursa Beşiktaş’a da o kadar katkı sağlar” dedi.

Gökhan Töre’nin tekrar eski günlere geri dönmek istediğini söyleyen Serdar Sarıdağ, “Geçen sezonun son iki ayındaki Gökhan Töre’nin Aboubakar’dan daha çok şampiyonluğa katkı sağladı. Kritik haftalarda Aboubakar yoktu. Böylesine tecrübeli hamle oyuncuları önemli ama bunların dışındaki isimleri herkes merak ediyor. Bu da bir gerçek” dedi.