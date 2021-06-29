Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek Beşiktaş’ta yönetim, ihtiyaç duyulan mevkilerde sıkıntı yaşamamak adına alternatiflerini de hazırlamış durumda.

Beşiktaş’ta Sporting’den kiralık olarak geldiği sezonda performansıyla fark yaratan Valentin Rosier’nin yeniden kadroya katılması adına görüşmeler sürüyor.

Çifte kupalı sezonda Beşiktaş formasıyla toplam 37 maça çıkan 24 yaşındaki sağ bek; 3 gol, 6 asist ile de Siyah-Beyazlılar’a önemli hücum katkısı sağlamıştı.

Rosier’nin transferi adına Sporting ile görüşmeler sürerken Beşiktaş, Fransız yıldızın alternatifini de yine Portekiz’de buldu.

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre Beşiktaş, B planı olarak Vitoria Guimaraes forması giyen sağ bek Falaye Sacko’yu belirledi.

Fakat Vitoria Guimaraes’in de 26 yaşındaki sağ beki Sacko’yu kolay kolay bırakmak istemediği belirtilmekte.

Falaye Sacko, geride kalan sezonda Vitoria Guimaraes ile 30 maça çıktı.

26 yaşındaki sağ bek, Mali Milli Takımı formasıyla da bugüne kadar 15 maça çıkarken 1 de gol atmayı başarmıştı.