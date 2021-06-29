Spor

Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme uzatılmasının ardından yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaşın Valentin Rosiernin alternatifi olarak Vitoria Guimaraesten Falaye Sacko ile ilgilendiği belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi
Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi
Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. 

Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek Beşiktaş’ta yönetim, ihtiyaç duyulan mevkilerde sıkıntı yaşamamak adına alternatiflerini de hazırlamış durumda.

Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Beşiktaş’ta Sporting’den kiralık olarak geldiği sezonda performansıyla fark yaratan Valentin Rosier’nin yeniden kadroya katılması adına görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Çifte kupalı sezonda Beşiktaş formasıyla toplam 37 maça çıkan 24 yaşındaki sağ bek; 3 gol, 6 asist ile de Siyah-Beyazlılar’a önemli hücum katkısı sağlamıştı. 

Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Rosier’nin transferi adına Sporting ile görüşmeler sürerken Beşiktaş, Fransız yıldızın alternatifini de yine Portekiz’de buldu.

Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre Beşiktaş, B planı olarak Vitoria Guimaraes forması giyen sağ bek Falaye Sacko’yu belirledi. 

Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Fakat Vitoria Guimaraes’in de 26 yaşındaki sağ beki Sacko’yu kolay kolay bırakmak istemediği belirtilmekte. 

Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

Falaye Sacko, geride kalan sezonda Vitoria Guimaraes ile 30 maça çıktı. 

Beşiktaş transfer haberi: Sağ beke Falaye Sacko hamlesi

26 yaşındaki sağ bek, Mali Milli Takımı formasıyla da bugüne kadar 15 maça çıkarken 1 de gol atmayı başarmıştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 23 1 dakika okuma süresi

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