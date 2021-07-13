Beşiktaş transfer haberi: Rosier & Sporar planı!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu adına büyük yarış veren Beşiktaş ve Galatasaray , transfer döneminde de karşı karşıyalar. İki ekip arasında özellikle Valentin Rosier’nin Sporting’den bonservisinin alınması noktasında büyük bir yarış bulunuyor.

Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre Galatasaray’ın Rosier’ye ilgisi, Beşiktaş’ın transfer için fiyat yükseltmesini gerektirdi. Sporting’in 6.5 milyon Euro istediği bonservis bedeline karşılık Beşiktaş, 3 milyon Euro’nun üzerine çıkmamıştı fakat son gelişmeler sonrası Beşiktaş’ın Sporting’den ayrılması beklenen golcü oyuncu Andraz Sporar’ı da listesine eklediği ve iki oyuncunun birlikte transferi adına Rosier için 5 milyon Euro seviyesine çıkabileceği belirtildi.