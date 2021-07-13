Spor

Beşiktaş transfer haberi: Rosier & Sporar planı!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Sportingden Valentin Rosieryi kadrosuna katmak isterken Fransız oyuncu için Galatasarayın da devreye girmesi sonrası Sportingden ayrılması beklenen golcü oyuncu Andraz Sporarı da anlaşmaya ekleyip iki oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro düzeyinde bir ücretle almayı planlıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi: Rosier & Sporar planı!
Beşiktaş transfer haberi: Rosier & Sporar planı!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu adına büyük yarış veren Beşiktaş ve Galatasaray , transfer döneminde de karşı karşıyalar. İki ekip arasında özellikle Valentin Rosier’nin Sporting’den bonservisinin alınması noktasında büyük bir yarış bulunuyor. 

Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre Galatasaray’ın Rosier’ye ilgisi, Beşiktaş’ın transfer için fiyat yükseltmesini gerektirdi. Sporting’in 6.5 milyon Euro istediği bonservis bedeline karşılık Beşiktaş, 3 milyon Euro’nun üzerine çıkmamıştı fakat son gelişmeler sonrası Beşiktaş’ın Sporting’den ayrılması beklenen golcü oyuncu Andraz Sporar’ı da listesine eklediği ve iki oyuncunun birlikte transferi adına Rosier için 5 milyon Euro seviyesine çıkabileceği belirtildi. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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