Spor

Beşiktaş transfer haberi: Pablo Mari harekatı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına takviye adına gündemine aldığı Arsenalin İspanyol stoperi Pablo Marinin transferini bitirmek istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 19 Bir dakikadan az
Beşiktaş transfer haberi: Pablo Mari harekatı
Beşiktaş transfer haberi: Pablo Mari harekatı

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlayan Beşiktaş , yeni sezonda Şampiyonlar Ligi faktörünü de ön planda tutarak güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda savunmaya bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Arsenal’in tecrübeli stoperi Pablo Mari ile ilgileniyor. 

İspanyol basınından AS’ın haberine göre Beşiktaş, Arsenal forması giyen İspanyol stoper için devreye girmiş durumda. Beşiktaş’ın Pablo Mari için Arsenal’e 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu aktarılıyor. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaşın istediği Sporarın önceliği Fransa

Beşiktaşın istediği Sporarın önceliği Fransa

1 gün önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

1 gün önce
Alex Teixeira, Beşiktaşı çok istiyor

Alex Teixeira, Beşiktaşı çok istiyor

2 gün önce
Beşiktaşta sağ koridor bozulmuyor

Beşiktaşta sağ koridor bozulmuyor

2 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün