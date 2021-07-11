Beşiktaş transfer haberi: Pablo Mari harekatı

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlayan Beşiktaş , yeni sezonda Şampiyonlar Ligi faktörünü de ön planda tutarak güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda savunmaya bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Arsenal’in tecrübeli stoperi Pablo Mari ile ilgileniyor.

İspanyol basınından AS’ın haberine göre Beşiktaş, Arsenal forması giyen İspanyol stoper için devreye girmiş durumda. Beşiktaş’ın Pablo Mari için Arsenal’e 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu aktarılıyor.