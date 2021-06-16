Spor

Beşiktaş transfer haberi! Orta sahaya sambacı! Fernando Lucas

Beşiktaş için Brezilya basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Siyah beyazlıların, Çinin Beijing Guaon takımında forma giyen orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martinsi istediği yazıldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi! Orta sahaya sambacı! Fernando Lucas
Beşiktaş transfer haberi! Orta sahaya sambacı! Fernando Lucas

Brezilya basını, şu anda Çin Ligi ekiplerinden Bejing Guoan ’ın formasını giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins ’i, Beşiktaş ’ın istediğini yazdı. Ayrıca haberde Brezilyalı futbolcunun 1 senelik daha sözleşmesinin olduğu belirtilirken, yaklaşık 2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli ile bu transferin bitebileceği öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 8 Bir dakikadan az

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