Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor

Geçtiğimiz sezon çıktığı 32 lig karşılaşmasında 8 kez rakip fileleri havalandıran, 4 de gol pası veren Kevin N’Koudou’ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos talip oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre Kırmızı-Beyazlı ekibin, Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi’nin ise 2.5-3 milyon Euro bandı arasında bir bonservis bedeli beklediği öğrenildi.