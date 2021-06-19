Spor

Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor

Beşiktaşın Fransız futbolcusu Kevin NKoudouya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos talip oldu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor
Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor

Geçtiğimiz sezon çıktığı 32 lig karşılaşmasında 8 kez rakip fileleri havalandıran, 4 de gol pası veren Kevin N’Koudou’ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos talip oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre Kırmızı-Beyazlı ekibin, Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi’nin ise 2.5-3 milyon Euro bandı arasında bir bonservis bedeli beklediği öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 34 Bir dakikadan az

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