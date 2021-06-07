Spor

Beşiktaş transfer haberi: Mohamed Sherife resmi teklif

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşın Al-Ahlynin Mısırlı yıldızı Mohamed Sherif için resmi transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi: Mohamed Sherife resmi teklif
Beşiktaş transfer haberi: Mohamed Sherife resmi teklif

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta öncelik hücum hattıyken sürpriz bir isim gündeme geldi. Mısır basınında El-Captain’ın özel haberine göre Beşiktaş, Al-Ahly’nin yıldızı Mohamed Sherif için resmî bir teklifte bulundu. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
0 42 Bir dakikadan az

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