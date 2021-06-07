Beşiktaş transfer haberi: Mohamed Sherife resmi teklif

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta öncelik hücum hattıyken sürpriz bir isim gündeme geldi. Mısır basınında El-Captain’ın özel haberine göre Beşiktaş, Al-Ahly’nin yıldızı Mohamed Sherif için resmî bir teklifte bulundu.