Spor
Beşiktaş transfer haberi: Mohamed Sherife resmi teklif
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşın Al-Ahlynin Mısırlı yıldızı Mohamed Sherif için resmi transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta öncelik hücum hattıyken sürpriz bir isim gündeme geldi. Mısır basınında El-Captain’ın özel haberine göre Beşiktaş, Al-Ahly’nin yıldızı Mohamed Sherif için resmî bir teklifte bulundu.