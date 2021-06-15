Beşiktaş transfer haberi: Luuk de Jong harekatı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , hücum hattına bir takviye yapmaya odaklanmış durumda. Bu doğrultuda birçok ismi listesine ekleyen Beşiktaş’ın son olarak Sevilla’nın Hollandalı forveti Luuk de Jong ile ilgilendiği iddia edildi.

AS’ın haberine göre PSV’nin de kadrosuna katmak istediği De Jong için Beşiktaş, menajeri Louis Laros ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş’ın oyuncuya cazip bir sözleşme teklifinde bulunduğu belirtiliyor.