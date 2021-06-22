Spor
Beşiktaş transfer haberi: Lens kulüp arıyor
Geçen sezonun başında kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde de Karagümrük ’e kiralanan Jeremain Lens ’in, İstanbul temsilcisiyle sözleşmesi sona erdi. Hollandalı futbolcuya, yönetim tarafından kulüpte düşünülmediği iletildi.
Geçen sezonun başında kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde de Karagümrük ’e kiralanan Jeremain Lens ’in, İstanbul temsilcisiyle sözleşmesi sona erdi.
Kara Kartal ’la 1 yıllık daha kontratı bulunan Hollandalı futbolcuya, yönetim tarafından kulüpte düşünülmediği iletildi. Bu gelişme sonrasında Lens, menaceriyle beraber yeniden kulüp aramaya başladı. Kulübün oyuncu için bonservis talebi bulunmuyor.