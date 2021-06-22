Spor

Beşiktaş transfer haberi: Lens kulüp arıyor

Geçen sezonun başında kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde de Karagümrük ’e kiralanan Jeremain Lens ’in, İstanbul temsilcisiyle sözleşmesi sona erdi. Hollandalı futbolcuya, yönetim tarafından kulüpte düşünülmediği iletildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 46 dakika önce
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Beşiktaş transfer haberi: Lens kulüp arıyor
Beşiktaş transfer haberi: Lens kulüp arıyor

Geçen sezonun başında kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde de Karagümrük ’e kiralanan Jeremain Lens ’in, İstanbul temsilcisiyle sözleşmesi sona erdi.

Kara Kartal ’la 1 yıllık daha kontratı bulunan Hollandalı futbolcuya, yönetim tarafından kulüpte düşünülmediği iletildi. Bu gelişme sonrasında Lens, menaceriyle beraber yeniden kulüp aramaya başladı. Kulübün oyuncu için bonservis talebi bulunmuyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 46 dakika önce
0 13 Bir dakikadan az

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