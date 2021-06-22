Beşiktaş transfer haberi: Lens kulüp arıyor

Geçen sezonun başında kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde de Karagümrük ’e kiralanan Jeremain Lens ’in, İstanbul temsilcisiyle sözleşmesi sona erdi.

Kara Kartal ’la 1 yıllık daha kontratı bulunan Hollandalı futbolcuya, yönetim tarafından kulüpte düşünülmediği iletildi. Bu gelişme sonrasında Lens, menaceriyle beraber yeniden kulüp aramaya başladı. Kulübün oyuncu için bonservis talebi bulunmuyor.