Spor

Beşiktaş transfer haberi: Kenan Karamana son çağrı

Hücum hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan Beşiktaşın listesinde yer alan isimlerden Kenan Karaman için henüz anlaşma sağlanamazken Beşiktaş, son teklifini sundu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi: Kenan Karamana son çağrı
Beşiktaş transfer haberi: Kenan Karamana son çağrı

Forvet hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş ’ın gündemindeki hücumculardan bir tanesi de Milli oyuncu Kenan Karaman ’dı. Uzun süredir görüşmeler devam ederken bir anlaşmaya varılamaması sonrası yönetim son teklifi iletti. 900 bin Euro net ücret önerilen oyuncu hafta sonuna kadar cevabını verecek. Kenan için teknik ekibin özellikle bir talebi olmadığı da gelen haberler arasında.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 21 Bir dakikadan az

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