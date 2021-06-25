Beşiktaş transfer haberi: Kartalın gözü Piero Hincapiede

Avrupa ’da Euro 2020 rüzgarları eserken Güney Amerika ’da da Copa America heyecanı yaşanıyor. Brezilya ’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada başta Lionel Messi olmak üzere dünyanın birçok önemli süperstarı sahne alıyor. Bu önemli turnuvayı yerinde takip eden Beşiktaş scout ekibinin, Ekvador ’un 19 yaşındaki stoperi Piero Hincapie ’yi takibe aldığı bildirildi. Kolombiya ’yla oynanan karşılaşmada ilk kez bir resmi milli maça çıkan solak stoperi turnuva sonuna kadar izleyecek olan ekip, sonrasında bir rapor hazırlayıp kulüp ve teknik ekibe sunacak.