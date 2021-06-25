Spor

Beşiktaş transfer haberi: Kartalın gözü Piero Hincapiede

Brezilya ’da düzenlenen Copa America ’yı yerinde takip eden Siyah-Beyazlılar ’ın scout ekibi, Ekvador ’un 19 yaşındaki stoperi Piero Hincapie ’yi takibe aldı. Arjantin ekiplerinden Club Talleres ’te forma giyen solak stoper için rapor hazırlanıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 Bir dakikadan az
Beşiktaş transfer haberi: Kartalın gözü Piero Hincapiede
Beşiktaş transfer haberi: Kartalın gözü Piero Hincapiede

Avrupa ’da Euro 2020 rüzgarları eserken Güney Amerika ’da da Copa America heyecanı yaşanıyor. Brezilya ’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada başta Lionel Messi olmak üzere dünyanın birçok önemli süperstarı sahne alıyor. Bu önemli turnuvayı yerinde takip eden Beşiktaş scout ekibinin, Ekvador ’un 19 yaşındaki stoperi Piero Hincapie ’yi takibe aldığı bildirildi. Kolombiya ’yla oynanan karşılaşmada ilk kez bir resmi milli maça çıkan solak stoperi turnuva sonuna kadar izleyecek olan ekip, sonrasında bir rapor hazırlayıp kulüp ve teknik ekibe sunacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son dakika! Rıdvan Dilmen Sergen Yalçının Beşiktaşla anlaşamadığını

Son dakika! Rıdvan Dilmen Sergen Yalçının Beşiktaşla anlaşamadığını

1 gün önce
Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Ligin en iyisi oldu! 2,11 ortalama

Sergen Yalçın Beşiktaş ile Süper Ligin en iyisi oldu! 2,11 ortalama

1 gün önce
Beşiktaş haberi Canlı yayında flaş açıklama: Kaderiyle oynandı!

Beşiktaş son dakika gelişmesi!

1 gün önce
Beşiktaş haberi Diego Costa için engel kalktı!

Beşiktaş haberi Diego Costa için engel kalktı!

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün