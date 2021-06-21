Spor

Beşiktaş transfer haberi! Kaleye Lunin iddiası!

Beşiktaşta kaleci transferi için Ukrayna basınından flaş bir iddia geldi. Siyah beyazlılar, Real Madridin yedek kalecisi Lunini kiralamak için harekete geçti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi! Kaleye Lunin iddiası!
Beşiktaş transfer haberi! Kaleye Lunin iddiası!

Ukrayna basınından Sport 24 TV’den flaş iddia… Siyah- Beyazlı ekibin, İspanyol devi Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin’i kiralamak için harekete geçtiği belirtildi. Ayrıca Ukraynalı kalecinin, kendisini Beşiktaş ile Devler Ligi arenasında göstererek, Real Madrid’in vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedeflediği bildirildi. Öte yandan 22 yaşındaki genç file bekçisi için Beşiktaş’ın yanı sıra Granada’dan tekliflerin olduğu öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

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