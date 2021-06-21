Beşiktaş transfer haberi! Kaleye Lunin iddiası!

Ukrayna basınından Sport 24 TV’den flaş iddia… Siyah- Beyazlı ekibin, İspanyol devi Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin’i kiralamak için harekete geçtiği belirtildi. Ayrıca Ukraynalı kalecinin, kendisini Beşiktaş ile Devler Ligi arenasında göstererek, Real Madrid’in vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedeflediği bildirildi. Öte yandan 22 yaşındaki genç file bekçisi için Beşiktaş’ın yanı sıra Granada’dan tekliflerin olduğu öğrenildi.