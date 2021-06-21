Beşiktaş transfer haberi! İtalyan basını siyah beyazlılara Marko

Yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi için mutlaka yıldız bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, daha öncesinde Diego Costa ve Edin Dzeko ile görüşüyordu. Costa konusunda pazarlıklar uzarken, devreye Portekiz ekibi Benfica girmişti. Diğer yandan da Dzeko’dan bir türlü olumlu sonuç alınamadı. Hâl böyle olunca Siyah-Beyazlılar, diğer alternatiflere yöneldi. Bu gelişmelerin yaşandığı günlerde İtalya’nın önde gelen gazetelerinden biri olan Corriero dello Sport, forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Çin Ligi ekiplerinden SH Port’un formasını giyen Marko Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı.