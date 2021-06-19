Spor
Beşiktaş transfer haberi! İşte listedeki isimler: Falaye Sacko,
Transferde gaza basan Beşiktaş forvet dışında diğer bölgeler için de çalışmalarını hızlandırdı... Rosier transferinde olumsuz bir duruma karşı sağ bek için B ve C planı hazır: Falaye Sacko ve Albion Marku... Kanat takviyesi için de gündemdeki son isim Japon futbolcu Takuma Asano. Dört bir yandan transfer için çalışan siyah beyazlılarda işte son durum...
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Kara Kartal hem güçlü hem de alternatifli bir kadro kurmak adına kolları sıvadı. Valentine Rosier’in geçen sezonki harika performansı sonrasında Fransız sağ bekin bonservisini almak için Sporting Lizbon’la imza aşamasına gelen Kara Kartal olası bir olumsuzluğa karşı B ve C planını da hazırladı: Falaye Sacko ve Albion Marku…
İki tarafta da oynar
Ghezzal’ın ayrılığı, N’Koudou’nun da inişli-çıkışlı performansı sonrası bir de kanat takviyesi isteyen Sergen Yalçın’a da her iki tarafta da oynayabilen Takuma Asano önerildi. Partizan’la yollarını ayıran Japon futbolcuyla görüşmeler başladı. İşte Beşiktaş ‘ın transfer atağındaki son durumlar…