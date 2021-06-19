Spor

Beşiktaş transfer haberi! İşte listedeki isimler: Falaye Sacko,

Transferde gaza basan Beşiktaş forvet dışında diğer bölgeler için de çalışmalarını hızlandırdı... Rosier transferinde olumsuz bir duruma karşı sağ bek için B ve C planı hazır: Falaye Sacko ve Albion Marku... Kanat takviyesi için de gündemdeki son isim Japon futbolcu Takuma Asano. Dört bir yandan transfer için çalışan siyah beyazlılarda işte son durum...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 11 dakika önce
0 7 Bir dakikadan az
Beşiktaş transfer haberi! İşte listedeki isimler: Falaye Sacko,
Beşiktaş transfer haberi! İşte listedeki isimler: Falaye Sacko,

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Kara Kartal hem güçlü hem de alternatifli bir kadro kurmak adına kolları sıvadı. Valentine Rosier’in geçen sezonki harika performansı sonrasında Fransız sağ bekin bonservisini almak için Sporting Lizbon’la imza aşamasına gelen Kara Kartal olası bir olumsuzluğa karşı B ve C planını da hazırladı: Falaye Sacko ve Albion Marku…

İki tarafta da oynar

Ghezzal’ın ayrılığı, N’Koudou’nun da inişli-çıkışlı performansı sonrası bir de kanat takviyesi isteyen Sergen Yalçın’a da her iki tarafta da oynayabilen Takuma Asano önerildi. Partizan’la yollarını ayıran Japon futbolcuyla görüşmeler başladı. İşte Beşiktaş ‘ın transfer atağındaki son durumlar…

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 11 dakika önce
0 7 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son dakika! Beşiktaş Rosier ile anlaştı

Son dakika! Beşiktaş Rosier ile anlaştı

1 gün önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Beşiktaşta sürpriz ayrılık! Yönetime iletti

1 gün önce
Beşiktaştan Alex Teixeira bombası! İtalyan gazeteci duyurdu

Beşiktaştan Alex Teixeira bombası! İtalyan gazeteci duyurdu

2 gün önce
Beşiktaş haberi: Edin Dzekoda kıran kırana pazarlık

Son dakika Beşiktaş için yeni Dzeko gelişmesi!

2 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün