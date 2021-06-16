Spor

Beşiktaş transfer haberi! Hollanda basını Luuk de Jongu yazdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Hollanda basınından Luuk de Jong iddiası geldi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 16 dakika önce
0 10 Bir dakikadan az
Beşiktaş transfer haberi! Hollanda basını Luuk de Jongu yazdı
Beşiktaş transfer haberi! Hollanda basını Luuk de Jongu yazdı

Tek bir golcü transferi ile yetinmek istemeyen Kara Kartal ’da Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre İspanyol ekibi Sevilla ’nın formasını giyen Luuk de Jong ile Beşiktaş ’ın ilgilendiği yazıldı. Ancak 3 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası isteyen 30 yaşındaki forvetin maliyeti şu an için Siyah-Beyazlı ekibe yüksek geldi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 16 dakika önce
0 10 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son Dakika Haberi: Beşiktaşta Rachid Ghezzal’ın kalma şartı

Son Dakika Haberi: Beşiktaşta Rachid Ghezzal’ın kalma şartı

1 gün önce
Beşiktaşta golcü operasyonu

Beşiktaşta golcü operasyonu

1 gün önce
Son dakika transfer haberi Beşiktaştan Tammy Abraham atağı

Son dakika transfer haberi Beşiktaştan Tammy Abraham atağı

1 gün önce
Beşiktaşta gündem Sergen Yalçın

Beşiktaşta gündem Sergen Yalçın

2 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün