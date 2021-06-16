Beşiktaş transfer haberi! Hollanda basını Luuk de Jongu yazdı

Tek bir golcü transferi ile yetinmek istemeyen Kara Kartal ’da Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre İspanyol ekibi Sevilla ’nın formasını giyen Luuk de Jong ile Beşiktaş ’ın ilgilendiği yazıldı. Ancak 3 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası isteyen 30 yaşındaki forvetin maliyeti şu an için Siyah-Beyazlı ekibe yüksek geldi.