Beşiktaş transfer haberi! Gedson Fernandes için flaş iddia

Portekiz basınından Record, bonservisi Benfica ’da bulunan, geçen sezonu ise Galatasaray ’da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes için yine flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Benfica ’nın, 22 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş ’a kiralayabileceği yazıldı. Bunun en büyük sebebinin ise Portekizli ’nin, Devler Ligi arenasında kendini kanıtlayarak, bonservis değerini artırabilme ihtimali gerekçe olarak gösterildi.