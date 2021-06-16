Spor

Beşiktaş transfer haberi! Gedson Fernandes için flaş iddia

Beşiktaşla adı geçen ve geçtiğimiz sezonu Galatasarayda tamamlayan Gedson Fernandes için Portekizden bir iddia daha geldi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi! Gedson Fernandes için flaş iddia
Beşiktaş transfer haberi! Gedson Fernandes için flaş iddia

Portekiz basınından Record, bonservisi Benfica ’da bulunan, geçen sezonu ise Galatasaray ’da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes için yine flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Benfica ’nın, 22 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş ’a kiralayabileceği yazıldı. Bunun en büyük sebebinin ise Portekizli ’nin, Devler Ligi arenasında kendini kanıtlayarak, bonservis değerini artırabilme ihtimali gerekçe olarak gösterildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 14 Bir dakikadan az

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