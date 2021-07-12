Beşiktaş transfer haberi: Ersin Destanoğlunun Nice işi iptal

Kara Kartal ’da gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa ’da birçok takımın radarına giren Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş gelişme… Son dönemde özellikle Fransa kulüplerinden Nice ’le adı anılan genç eldiven için yönetim menajerlere kapıları kapadı.

Ersin için menajerlerin Nice ’le görüşmek adına yetki istemesine karşılık yönetimden; isteyen kulüpten resmi teklif talebi geldi. Ancak yönetimin bu beklentisine cevap gelmeyince kulüp de Nice ’in ilgilendiğini söyleyen menajerlerle irtibatı kesti.

Sergen Yalçın ’ın yeni kaleci istemediği Beşiktaş , bu gelişmeler üzerine Ersin ’le alakalı olarak resmi teklifler dışında hiçbir öneriyi değerlendirmeme kararı aldı.