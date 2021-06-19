Spor

Beşiktaş transfer haberi: Divock Origi bombası

Devler Ligi için Diego Costa ve Edin Dzeko gibi iki süperstarla görüşen Beşiktaşın gündemine Ada basınından flaş bir iddia geldi. Siyah beyazlı ekibin, Liverpooldan ayrılması beklenen Divock Origiyi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 58 dakika önce
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Bu sezon hem İngiltere Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde taraftarını üzen Liverpool, gelecek sezonun kadro yapılanması hakkında somut adımlar atmaya başlıyor… Bu anlamda ilk etapta gönderilecekler listesini belirleyen Merseyside ekibinde Divock Origi ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asist yapan Origi’nin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu şartlardan ötürü Kırmızılılar’ıni 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilinen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 58 dakika önce
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