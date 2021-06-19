Beşiktaş transfer haberi: Divock Origi bombası

Bu sezon hem İngiltere Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde taraftarını üzen Liverpool, gelecek sezonun kadro yapılanması hakkında somut adımlar atmaya başlıyor… Bu anlamda ilk etapta gönderilecekler listesini belirleyen Merseyside ekibinde Divock Origi ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asist yapan Origi’nin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu şartlardan ötürü Kırmızılılar’ıni 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilinen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.