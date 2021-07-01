Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeirada son

Beşiktaş, yeni sezonda yer alacakları Şampiyonlar Ligi’nde ses getirici başarılara imza atmak, iddialı bir hücum oluşturmak için girişimlerini sürdürüyor.

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’un ayrılıkları sonrasında takıma 2 yeni golcü almayı isteyen Kara Kartal, bu doğrultuda İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa üzerine yoğunlanmıştı.

32 yaşındaki İspanyol golcüye son olarak 2.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif eden yönetim, oyuncudan geri dönüşü dün itibariyle aldı.

Tecrübeli ismin, Kartal’ın bu önerisini kabul ettiği ancak 2 milyon euro imza parası istediği belirtildi.

Yönetimin ise bu talebe olumsuz yanıt verdiği ve pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

TEIXEIRA İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Adem Ljajic ile yolları ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, Alex Teixeira’yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Bu konuda oyuncunun yakın arkadaşı Josef de Souza’dan da destek alan yönetim, son olarak 2.5 milyon euro maaş ve 3 yıllık kontrat önerdiği futbolcudan, 3.5 milyon euroluk talebinden geri adım atması bekleniyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın alınmasını ısrarla istediği futbolcu için mali olarak tüm şartlar zorlanıyor.

B PLANI AMIN YOUNES

Siyah beyazlılar, 10 numara transferinde Alex Teixeira’nın alternatifini İtalya’da buldu.

Geçen yıl Serie A devi Napol’den Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 2 yıllığına kiralanan Amin Younes’un erken ayrılık kararı aldığı ve menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği kaydedildi.

27 yaşındaki Alman ön liberoyu hedefleri arasına ekkeyen idarecilerin, Teixeira transferinde istediğini alamazsa Younes’u kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtildi.

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