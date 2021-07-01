Spor

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeirada son

Hücum hattında önemli bir değişikliğe gitmeyi planlayan yönetim, Diego Costa ve Alex Teixeira için temaslarını hızlandırdı. İki futbolcuya da 2.5 milyon euro maaş öneren siyah beyazlılar, imza parası ve daha yüksek maaş taleplerinde bulunan oyuncuları ikna etmeye çalışıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

Beşiktaş, yeni sezonda yer alacakları Şampiyonlar Ligi’nde ses getirici başarılara imza atmak, iddialı bir hücum oluşturmak için girişimlerini sürdürüyor. 

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’un ayrılıkları sonrasında takıma 2 yeni golcü almayı isteyen Kara Kartal, bu doğrultuda İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa üzerine yoğunlanmıştı. 

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

32 yaşındaki İspanyol golcüye son olarak 2.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif eden yönetim, oyuncudan geri dönüşü dün itibariyle aldı.

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

Tecrübeli ismin, Kartal’ın bu önerisini kabul ettiği ancak 2 milyon euro imza parası istediği belirtildi. 

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

Yönetimin ise bu talebe olumsuz yanıt verdiği ve pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor. 

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

TEIXEIRA İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Adem Ljajic ile yolları ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, Alex Teixeira’yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. 

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

Bu konuda oyuncunun yakın arkadaşı Josef de Souza’dan da destek alan yönetim, son olarak 2.5 milyon euro maaş ve 3 yıllık kontrat önerdiği futbolcudan, 3.5 milyon euroluk talebinden geri adım atması bekleniyor.

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın alınmasını ısrarla istediği futbolcu için mali olarak tüm şartlar zorlanıyor. 

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

B PLANI AMIN YOUNES

Siyah beyazlılar, 10 numara transferinde Alex Teixeira’nın alternatifini İtalya’da buldu. 

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

Geçen yıl Serie A devi Napol’den Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 2 yıllığına kiralanan Amin Younes’un erken ayrılık kararı aldığı ve menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği kaydedildi. 

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeira'da son dakika!

27 yaşındaki Alman ön liberoyu hedefleri arasına ekkeyen idarecilerin, Teixeira transferinde istediğini alamazsa Younes’u kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtildi. 

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fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 9 1 dakika okuma süresi

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