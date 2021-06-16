Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa mutlu sona yakın

Şampiyonlar Ligi için yıldız bir golcüyü mutlaka kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş , Diego Costa ile uzun bir süredir görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Atletico Madrid ’de görev yapan ve bonservisi elinde olan Costa, talep ettiği 4.5 milyon Euro ’dan, 2.5 milyon Euro ’ya kadar inmişti. Ancak Siyah- Beyazlılar, 2.3 milyon Euro ’nun yanı sıra şampiyonluk bonusu önermişti. Son gelen haberlere göre 32 yaşındaki tecrübeli santrforun, bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Artık Kara Kartal ’ın, Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladıktan sonra Costa bombasını patlatması bekleniyor.