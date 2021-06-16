Spor

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa mutlu sona yakın

Diego Costa transferinde sona gelen Beşiktaş, 4.5 milyon Euro ’dan 2.5 milyon Euro ’ya inen yıldız oyuncu ile son bir görüşme yapacaktı. İspanyol süper starın, Kara Kartal ’ın önerdiği teklifi kabul etmeye sıcak baktığı, artık transferde geri sayıma geçildiği belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa mutlu sona yakın
Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa mutlu sona yakın

Şampiyonlar Ligi için yıldız bir golcüyü mutlaka kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş , Diego Costa ile uzun bir süredir görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Atletico Madrid ’de görev yapan ve bonservisi elinde olan Costa, talep ettiği 4.5 milyon Euro ’dan, 2.5 milyon Euro ’ya kadar inmişti. Ancak Siyah- Beyazlılar, 2.3 milyon Euro ’nun yanı sıra şampiyonluk bonusu önermişti. Son gelen haberlere göre 32 yaşındaki tecrübeli santrforun, bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Artık Kara Kartal ’ın, Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladıktan sonra Costa bombasını patlatması bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 21 Bir dakikadan az

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