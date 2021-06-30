Spor

Beşiktaş transfer haberi: Daniele Rugani harekatı

İtalyan devi Juventus, kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanırken bu isimler arasında gösterilen Daniele Rugani için Beşiktaşın devrede olduğu belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi: Daniele Rugani harekatı
Beşiktaş transfer haberi: Daniele Rugani harekatı

İtalyan devi Juventus, yeni sezon öncesi bazı isimleriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu isimler arasında milli yıldızlarımızdan Merih Demiral ve İtalyan savunmacı Daniele Rugani de varken Rugani için Beşiktaş ‘ın devrede olduğu aktarılmakta. 

Gazzetta dello Sport’un haberine göre Juventus; milli yıldızımız Merih Demiral, Aaron Ramsey, De Sciglio, Daniele Rugani ve Frabotta ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimlerden Merih Demral için Atalanta, Roma, Everton ve Leicester’ın devrede olduğu belirtilirken Daniele Rugani için de Beşiktaş’ın girişimlerde bulunduğu ifade edilmekte. 

Fiorentina’nın Rugani’yi ısrarla kadrosuna katmak istediği belirtilirken Beşiktaş ve Fiorentina dışında tecrübeli oyuncuyla Bologna, Genoa ve Real Betis’in de ilgilendikleri aktarılmakta. 

Rugani’nin Juventus ile olan sözleşmesi 2023’te sona eriyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sezonun ilk yarısını Fransız ekibi Rennes’de geçiren Rugani, ikinci devrede ise Cagliari’nin formasını giymişti. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

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