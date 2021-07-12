Spor

Beşiktaş transfer haberi: Arnautovic ile masaya oturuluyor

Beşiktaşta teknik direktör Sergen Yalçın yönetimle yaptığı son görüşmede en az iki yıldız golcü istedi. Diego Costa ve Edin Dzeko ’yla pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ’nin de transfer listesinde yer alan Marko Arnautovic için devreye girdi. Oyuncunun menajeri görüşmeler için İstanbula davet edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş transfer haberi: Arnautovic ile masaya oturuluyor
Beşiktaş transfer haberi: Arnautovic ile masaya oturuluyor

Beşiktaş ’ta transfer operasyonu son sürat devam ederken yönetim Sergen hocanın özellikle golcü talebini yerine getirmek için büyük mesai harcıyor. Başarılı teknik adam yapılan son görüşmede iki yıldız golcünün alınmasını istedi.

Geçen sezon yaşanan sıkıntıları Şampiyonlar Ligi serüveninin de eklenmesiyle tekrar yaşamak istemeyen hocanın bu istediği yerine getirilecek. İlk aday olarak Edin Dzeko ya da Costa ’dan birini kadrosuna katacak olan Siyah-Beyazlılar, sürpriz bir adım daha attı. Fenerbahçe ’nin de bir süredir listesinde olan Arnautovic için Kartal da devreye girdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 10 Bir dakikadan az

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