Beşiktaş transfer açıklaması: Islak imza yakın!

Diego Costa Beşiktaş’a transfer olacak mı? Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Siyah-beyazlılar, yeni sezonda transfer çalışmalarına hız verdi.

Taraftarın merakla beklediği, yönetimin de transferi için yoğun mesai harcadığı Diego Costa’da yaşanan son gelişmeleri Serdar Sarıdağ, A Spor’da anlattı.

Beşiktaş’ta Diego Costa transferinin ıslak imzaya yakın olduğunu ifade eden Serdar Sarıdağ, “Diego Csota her an Beşiktaş ile anlaşabilir. Costa Beşiktaş’ta iş yapar katsı sağlar” dedi.