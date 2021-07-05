Spor

Beşiktaş transfer açıklaması: Islak imza yakın!

Beşiktaşta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Siyah-beyazlılar, yeni sezonda transfer çalışmalarına hız verdi. Taraftarın merakla beklediği, yönetimin de transferi için yoğun mesai harcadığı Diego Costada yaşanan son gelişmeleri Serdar Sarıdağ, A Sporda anlattı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 51 dakika önce
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Beşiktaş transfer açıklaması: Islak imza yakın!
Beşiktaş transfer açıklaması: Islak imza yakın!

Diego Costa Beşiktaş’a transfer olacak mı? Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Siyah-beyazlılar, yeni sezonda transfer çalışmalarına hız verdi.

Taraftarın merakla beklediği, yönetimin de transferi için yoğun mesai harcadığı Diego Costa’da yaşanan son gelişmeleri Serdar Sarıdağ, A Spor’da anlattı.

Beşiktaş’ta Diego Costa transferinin ıslak imzaya yakın olduğunu ifade eden Serdar Sarıdağ, “Diego Csota her an Beşiktaş ile anlaşabilir. Costa Beşiktaş’ta iş yapar katsı sağlar” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 51 dakika önce
0 7 Bir dakikadan az

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