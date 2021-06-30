Beşiktaş transfer açıklaması: İki golcü!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncusuyla vedalaşan Siyah-beyazlı takımın hangi bölgeye kimleri transfer edeceği taraftarların merak ettiği soruların başında geliyor.

A Spor’da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş’ın transfer gündemini ve santrfor transferi konusunda adı geçen futbolcuları değerlendirdi.

Beşiktaş’ın elinde Güven Yalçın ve Larin’den başka golcü kalmadığını vurgulayan Serdar Sarıdağ, “Bir golcü alınacaksa Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilecek sağlam ve tecrübeli bir isim olmalı. Bence iki santrfor olmalı ama ikisini aynı anda almazlar kademe kademe giderler.” dedi.