Spor

Beşiktaş transfer açıklaması: Diego Costa yüzde

Beşiktaş Diego Costayı transfer edecek mi? Süper Ligin son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir taraftarı heyecanlandıran isimlerle görüşmelerini sürdüren yönetimin, transferleri yakın zamanda açıklaması bekleniyor. A Sporda konuşan Serdar Sarıdağ, Beşiktaşın gündeminde yer alan isimlerde yaşanan son gelişmeleri yorumladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir taraftarı heyecanlandıran isimlerle görüşmelerini sürdüren yönetimin, transferleri yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

A Spor’da konuşan Serdar Sarıdağ, Beşiktaş’ın gündeminde yer alan isimlerde yaşanan son gelişmeleri yorumladı.

Beşiktaş’ın Diego Costa ve Alex Teixeira transferlerini yüzde yetmiş beş oranında bitirdiğini ifade eden Serdar Sarıdağ, “Beşiktaş, Alex Teixeira transferini yabancı sınırlanması, maaş durumu gibi nedenlerden dolayı bekletiyor.” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

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