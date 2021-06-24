Beşiktaş son dakika gelişmesi!

Beşiktaş’ın Sergen Yalçın kararı gündeme bomba gibi düştü… Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın kararı sonrası yönetimi sert sözlerle eleştirirken alınan karar spor kamuoyunda da büyük şok etkisi yarattı.

Fanatik.com.tr Editörü Yakup Çınar, Beşiktaş’ın Sergen Yalçın ile devam etmeme kararını yorumladı. Yakup Çınar, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünün kim olacağıyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı.

Sergen Yalçın’ın Acun Ilıcalı ile telefonda görüştüğünü ifade eden Yakup Çınar, “Sergen Yalçın Beşiktaş ile devam etmeyeceğini Acun Ilıcalı’ya da söylemiş. Şampiyon olduktan sonra 38 gün geride kaldı. Hep maddi konular konuşuldu ama arkada çok farklı konuların olduğu belirtiliyor. Bu saatten sonra Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ta devam edeceğini düşünmüyorum.” dedi.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünün kim olacağı hakkında da flaş bir açıklama yapan Yakup Çınar, “Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş ile yollarını ayırırsa yeni teknik direktörün Şenol Güneş olacağını düşünüyorum.” dedi.