Spor

Beşiktaş – Sergen Yalçın görüşmesinde son dakika! Bir kez daha

Sergen Yalçın ve Başkan Çebi, salı günü yeni sözleşme için bir araya gelecek. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2.5 milyon Eurodan 2.2milyon Euroya kadar inebileceğini belirtti. Şimdi ise pürüzlerin kaldırılıp, sözleşmenin imzalanması için geri sayıma geçildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaş - Sergen Yalçın görüşmesinde son dakika! Bir kez daha
Beşiktaş - Sergen Yalçın görüşmesinde son dakika! Bir kez daha

Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için görüşmelerini uzun bir süredir devam ettiriyor. 48 yaşındaki çalıştırıcının kontratı konusundaki toplantılarda Emre Kocadağ yer alırken, arada artık sadece ufak pürüzler kaldı. Siyah-Beyazlı ekibin yönetimi, son teklifini 15 milyon TL’ye kadar yükseltmişti. 2.5 milyon Euro’dan geri adım atmayan Sergen Yalçın ise son olarak 2.2 milyon Euro’ya (22.3 milyon TL) inebileceğini belirtti.

Maddi pürüzler kalkacak

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ise gözler, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında salı günü gerçekleştirilecek kritik toplantıya çevrildi. Söz konusu görüşmede taraflar arasındaki maddi pürüzlerin tamamen kaldırılmasının hedeflendiği öğrenildi. Bu sorunların da çözülmesi ile birlikte Sergen Yalçın’ın, çok kısa bir süre içerisinde yeni sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Süleyman Hatısaru

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 24 Bir dakikadan az

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