Beşiktaş – Sergen Yalçın görüşmesinde pazarlıklar tatsız başladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sözleşme için bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak edinilen son bilgilere göre ilk etapta senelik 3 milyon Euro talep eden Sergen Yalçın’ın, 2.5 milyon Euro’ya kadar düştüğü belirtilmişti. Çebi ise 7 milyon TL olan sözleşmeyi 12 milyon TL’ye çıkarma önerisinde bulundu. Hâl böyle olunca iki taraf arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Başkan Çebi, 48 yaşındaki teknik adama, geçen sezon primlerle birlikte ödenen miktarın 13.5 milyon TL olduğunu hatırlattı. Ayrıca Çebi, kulübün senelik 400 milyon TL faiz ödediğini belirtirken, maaş bütçesini de düşüreceklerini sözleri arasına ekledi.

Yeni aday aramıyorlar

Ancak her şeye rağmen Sergen Yalçın, diğer büyük takım hocalarının aldığı maaşın altını çizerken, şu anki teklife sıcak bakmadı. Şimdi ise iki taraf orta yol arayışına girdi. İkilinin kısa süre içerisinde yeniden bir araya gelerek, bu durumu neticelendirmesi bekleniyor. Ayrıca Slovakya kampına kadar da transfer konusunun netleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi’nin ise Sergen Yalçın yerine yeni bir aday bakmadığı ve genç teknik adamın sözleşmeye imza atmasına kesin gözüyle bakıyor.

Süleyman Hatısaru