Spor

Beşiktaş-Sergen Yalçın flörtünde son dakika! Yeni sözleşme

Beşiktaşta son dakika gelişmesi... Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ’la yeni kontrat için geri sayıma geçti. 48 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaşla yeni sözleşmeyi hafta sonuna kadar imzalaması ve 1 Temmuzda başlayacak yeni sezon çalışmalarında takımın başında olması bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
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Beşiktaş-Sergen Yalçın flörtünde son dakika! Yeni sözleşme
Beşiktaş-Sergen Yalçın flörtünde son dakika! Yeni sözleşme

2020/21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş ‘ta gözler Sergen Yalçın’da… Çifte kupalı teknik direktörün kariyerine Beşiktaş’ta devam edeceği iddia edildi. TRT Spor Beşiktaş muhabiri Tuna Akdemir’in aktardığı bilgilere göre; Siyah Beyazlı ekip, 48 yaşındaki teknik adamla hafta sonuna kadar yeni sözleşme yapacak. Kariyerinin ilk şampiyonluklarının ardından İzmir’in Çeşme ilçesine tatile giden ve görüşmelerini buradan yapan Yalçın’ın 1 Temmuz’da başlayacak yeni sezon çalışmalarında takımın başında olacağı vurgulandı.

Sergen Yalçın, müthiş bir yılı geride bırakırken, sezonu 2 kupa ile tamamladı.

Siyah Beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi. Taraflar arasında bir orta yol bulunacak. Geçtiğimiz sezon 7 milyon TL kazanan başarılı hocanın 10 milyon TL civarında bir ücret alacağı konuşuluyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
0 29 Bir dakikadan az

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