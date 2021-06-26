Beşiktaş Sergen Yalçın anlaşmasında Feyyaz Uçar detayı

Beşiktaş ‘ta sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın ile uzun görüşmeler sonucunda 1 yıllık yeni anlaşma sağlandı.

Dün akşam itibariyle neredeyse iki taraf da bütün ipleri koparmıştı. Spor yorumcusu ve Sergen Yalçın’ın yakın arkadaşlarından Rıdvan Dilmen’e göre Sergen Yalçın Beşiktaş ile sözleşme imzalamak istemiyordu.

Feyyaz Uçar devreye girdi

Ancak iddialara göre devreye giren Beşiktaş’ın efsane ismi Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın’ı Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapması konusunda ikna etti.

Çebi, Kocadağ ve Yalçın buluştu

Feyyaz’ı kıramayan Sergen Yalçın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağlandı.

Feyyaz Uçar’dan iddiara yanıt

Konuya ilişkin Ajansspor’a konuşan Uçar, iddiaları yalanladı. Uçar, “Yok böyle bir şey. Kim bunları çıkarttı, açıkçası bilmiyorum. Ben Sergen Yalçın ile konuşmadım. Zaten böyle işlerde araya falan girip konuşmayı sevmem. Sergen Yalçın da bu tür konularda terstir” dedi.

Hocayı arayıp konuşacağım

Söz konusu iddiaları ortaya atanların kötü niyetli olduğuna dikkat çeken Feyyaz Uçar, “Aramızı bozup gündem yaratmak isteyenler mi var acaba? Zaten de ben hocayı arayacağım ve bu tevatürlere itibar etmemesini isteyeceğim” diye konuştu.