Beşiktaş Salih Uçan transferini açıkladı!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Kocadağ’ın yaptığı açıklamalar:

Süreç biraz uzun sürdü

“Geçen senenin çift kupalı hocası, Beşiktaş’ın öz kaynağından yetişmiş biri Sergen Hocamız. Süreç bir parça uzun sürmüş olabilir, bu görüşmelerin sonucunun olumlu olacağına dair bir şüphemiz olmamıştı. Hocamız da bu anlamda anlaşma taraftarıydı.Bu süreçlerin yaşanması, hedefleri olan camialarda olabiliyor. Tüm büyük kulüplerde de olabiliyor, bazen erken de bitebiliyor. Bunlara başka anlamlar yüklemek doğru olmaz.”

Taraftarımıza teşekkür ediyoruz

“Sergen Hoca’ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin. Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacak bir takım kurarız.”

Salih Uçan’la anlaştık

Transfer konusundaki soruya yanıt veren Emre Kocadağ: “Salih Uçan’la prensip anlaşmasına vardık. Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var.” dedi.