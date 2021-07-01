Spor

Beşiktaş Rosier transferini bitiriyor

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan Sporting Lizbonlu Valentin Rosierin transferi için girişimler sürüyor. Portekiz basını siyah beyazlıların 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlandığını yazdı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

Beşiktaş , geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier transferini bitiriyor.

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre siyah beyazlılar Sporting Lizbon’da forma giyen başarılı sağ beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Beşiktaş’ın Fransız futbolcunun sezon öncesi çalışmalarda yer alabilmesi için en geç Pazar günü transferi sonuçlandırmayı planladığı belirtildi. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal stopere Nicolas NKoulouyu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal stopere Nicolas NKoulouyu

15 saat önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ersin Destanoğluna 84 milyon

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ersin Destanoğluna 84 milyon

15 saat önce
Son dakika Beşiktaş haberi! Adana Demirspordan Adem Ljajic atağı!

Son dakika Beşiktaş haberi! Adana Demirspordan Adem Ljajic atağı!

16 saat önce
Beşiktaş transfer haberleri! Premier Ligden Larin ısrarı!

Beşiktaş transfer haberleri! Premier Ligden Larin ısrarı!

16 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün