Beşiktaş Rosier transferini bitiriyor

Beşiktaş , geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier transferini bitiriyor.

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre siyah beyazlılar Sporting Lizbon’da forma giyen başarılı sağ beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Beşiktaş’ın Fransız futbolcunun sezon öncesi çalışmalarda yer alabilmesi için en geç Pazar günü transferi sonuçlandırmayı planladığı belirtildi.