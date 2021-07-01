Spor
Beşiktaş Rosier transferini bitiriyor
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan Sporting Lizbonlu Valentin Rosierin transferi için girişimler sürüyor. Portekiz basını siyah beyazlıların 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlandığını yazdı.
Beşiktaş , geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier transferini bitiriyor.
Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre siyah beyazlılar Sporting Lizbon’da forma giyen başarılı sağ beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Beşiktaş’ın Fransız futbolcunun sezon öncesi çalışmalarda yer alabilmesi için en geç Pazar günü transferi sonuçlandırmayı planladığı belirtildi.