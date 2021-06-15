Spor

Beşiktaş Rosier için Sporting ile anlaştı

Beşiktaş Valentin Rosier transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah beyazlıların Sporting Lizbon ile 4 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların salı günü atılacağı öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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Beşiktaş Rosier için Sporting ile anlaştı
Beşiktaş Rosier için Sporting ile anlaştı

Beşiktaş ‘ta kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Valentin Rosier’in siyah beyazlılara transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, bonservisi Sporting Lizbon’da bulunan Fransız futbolcunun transferi için Portekiz ekibiyle 4 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı. Resmi imzaların salı günü atılması bekleniyor. 

Rosier, geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla çıktığı toplam 37 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Gökmen Özcan

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 29 Bir dakikadan az

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