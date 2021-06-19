Spor

Beşiktaş, Rennesli MBaye Niang ile ilgileniyor

Forvet hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaşın Rennes kadrosunda bulunan Senegalli forvet MBaye Niang ile ilgilendiği iddia edildi. Rennes, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşından kurtulmak için serbest bırakmayı planladığı belirtildi. Niang, 2014-2017 yılları arasında İtalyan devi Milanın kadrosunda bulunuyordu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ‘ın gündemine Fransa’nın Rennes takımında forma giyen M’Baye Niang geldi.

Portekiz basınından Abola’nın Fransa’nın ülü gazetesi L’Equipe’e dayandırdığı habere göre, siyah beyazlılar 26 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgileniyor. Haberde Rennes’in futbolcunun yıllık maaşından kurtulmak için Senegalli forveti serbest bırakmayı planladığı belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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