Spor
Beşiktaş için Mijo Caktas iddiası
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hajduk Splitte forma giyen Mijo Caktası gündemine aldı. Hırvat golcü ile Kasımpaşa, Antalyaspor, Olimpiakos ve AEKnın da ilgilendiği öğrenildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , aradığı 10 numarayı Hırvatistan’da buldu.
Yunan basını Thrylos24’ün Polonyalı gazeteci Zbigniew Zulczyk’e dayandırdığı haberde siyah beyazlılar, Hırvat ekibi Hajduk Split’te forma giyen Mijo Caktas’ı gündemine aldı. 29 yaşındaki futbolcuyla Kasımpaşa, Antalyaspor, Olimpiakos ve AEK’nın da ilgilendiği öğrenildi.