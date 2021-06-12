Spor

Beşiktaş için Amine Harit iddiası

Beşiktaşta transfer çalışmaları tüm sürat devam ediyor. Her gün yeni isimler gündeme gelmeye devam ederken bu kez Alman basını, Schalke ile Bundesligadan bir alt lige düşen Amine Haritin, Kara Kartalın gündeminde olduğunu yazdı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş için Amine Harit iddiası
Beşiktaş için Amine Harit iddiası

On numara pozisyonu için Siyah Beyazlılar’ın gündemine her geçen gün yeni isimler gelmeye devam ediyor. Alman basını, Schalke ile Bundesliga’dan bir alt lige düşen Amine Harit’in, Kara Kartal’ın gündeminde olduğunu yazdı.

Bu doğrultuda Beşiktaş Yönetimi’nin, 23yaşındaki yıldız futbolcuyu 1 seneliğine kiralamak istediği bildirildi. Harit, geçen sezon31 maçta2gol ve6asistlik performans sergilemişti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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