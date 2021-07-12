Spor

Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri ’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaş hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ‘de geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri ’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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