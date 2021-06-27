Spor
Beşiktaş haberi: Valentin Rosier süre istedi
Portekiz Ligi ekibi Sporting ’den kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu performansla lige damgasını vurmuştu. Kartal ’dan Sporting ’le anlaşılmasını bekleyen Rosier, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi.
Portekiz Ligi ekibi Sporting ’den kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu performansla lige damgasını vurmuştu. Elde edilen çifte şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Fransız sağ bek, yeni dönem için de Siyah-Beyazlılar ’la el sıkışmıştı.
Kartal ’dan Sporting ’le anlaşılmasını bekleyen Rosier, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi. Yetenekli futbolcunun sürenin dolması sonrasında Marsilya ’nın teklifini değerlendirebileceği kaydedildi.