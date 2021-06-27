Spor

Beşiktaş haberi: Valentin Rosier süre istedi

Portekiz Ligi ekibi Sporting ’den kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu performansla lige damgasını vurmuştu. Kartal ’dan Sporting ’le anlaşılmasını bekleyen Rosier, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Beşiktaş haberi: Valentin Rosier süre istedi
Beşiktaş haberi: Valentin Rosier süre istedi

Portekiz Ligi ekibi Sporting ’den kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu performansla lige damgasını vurmuştu. Elde edilen çifte şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Fransız sağ bek, yeni dönem için de Siyah-Beyazlılar ’la el sıkışmıştı.

Kartal ’dan Sporting ’le anlaşılmasını bekleyen Rosier, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi. Yetenekli futbolcunun sürenin dolması sonrasında Marsilya ’nın teklifini değerlendirebileceği kaydedildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 21 Bir dakikadan az

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