Beşiktaş haberi: Valentin Rosier gelen teklifleri reddediyor

Beşiktaş ’ta geçirdiği harika sezonun ardından verdiği her röportajda, “Türkiye ’de kalmak istiyorum” diyen Valentin Rosier, Fransız kulübü St. Etienne ’den gelen teklifi reddetmişti.

Yıldız sağ bek son olarak Rus devi CSKA ’nın menajerler aracılığıyla yaptığı çağrıya da olumsuz yanıt verdi.