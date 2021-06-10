Spor

Beşiktaş haberi: Valentin Rosier gelen teklifleri reddediyor

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaşta kiralık olarak forma giymesine rağmen kazanılan başarının en önemli isimlerinden biri olan Valentin Rosier, Siyah Beyazlı ekipte kalmak istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaş haberi: Valentin Rosier gelen teklifleri reddediyor
Beşiktaş haberi: Valentin Rosier gelen teklifleri reddediyor

Beşiktaş ’ta geçirdiği harika sezonun ardından verdiği her röportajda, “Türkiye ’de kalmak istiyorum” diyen Valentin Rosier, Fransız kulübü St. Etienne ’den gelen teklifi reddetmişti.

Yıldız sağ bek son olarak Rus devi CSKA ’nın menajerler aracılığıyla yaptığı çağrıya da olumsuz yanıt verdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 41 Bir dakikadan az

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