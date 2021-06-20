Spor

Beşiktaş haberi Sergen Yalçın indirime gidiyor

Sergen Yalçın ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, başarılı hocaya 1 yıllık kontrat ve kur sabitleme önerdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı ise 3 yıllık sözleşme isterken, indirime gidebileceğini belirtti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında yeni sözleşme için görüşmeler uzun bir süredir devam ediyor. Yönetim son olarak 12 milyon TL’ye kadar çıkarken, Yalçın ise 2.2 milyon Euro’ya kadar inmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Siyah Beyazlılar, 1 yıllık kontrat önerisini sunarken, Euro kurunu ise 10’a sabitleme fikrini 48 yaşındaki teknik adama iletti.

Görüşme hafta içi…

Sergen Yalçın ise 3 yıllık kontrat talep ederken, istediği 2.2 milyon Euro’nun aşağısına inebileceğini bildirildi. Şimdi ise tarafların bu hafta içerisinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın yapılacak bu görüşmede fedakarlık yapacağı ve yönetim ile orta yol bulmaya çalışacağı belirtildi.

Süleyman Hatısaru

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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