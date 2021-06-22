Spor

Beşiktaş haberi: Larin, İngiltere yolcusu

Beşiktaş formasıyla 45 maçta 23 gol ve 6 asistlik performans ortaya koyan Cyle Larin için transfer zamanı geldi çattı. Menaceriyle beraber Vodafone Park ’a gelen ve yönetimle bir görüşme yapan tecrübeli futbolcu, kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak görüşlerini paylaştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
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Beşiktaş haberi: Larin, İngiltere yolcusu
Beşiktaş haberi: Larin, İngiltere yolcusu

Beşiktaş formasıyla 45 maçta 23 gol ve 6 asistlik performans ortaya koyan Cyle Larin konusunda dün kulüpte hareketlilik yaşandı.

Menaceriyle beraber Vodafone Park ’a gelen ve yönetimle bir görüşme yapan tecrübeli futbolcu, kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak görüşlerini paylaştı. Başta Premier Lig ’den olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Larin ’in, İngiltere yolcusu olması bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
0 11 Bir dakikadan az

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