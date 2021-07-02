Beşiktaş haberi Josef de Souzadan Alex Teixeira ve Fernandoya

Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu FC ’yle yollarını ayırmasının ardından Kara Kartal ’ın radarına giren Alex Teixeira ve Beijing Guoan ’la yol ayrımında bulunan Fernando ’yla ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya ’da tatilini sürdüren yıldız futbolcularla birlikte olan Josef de Souza, dünyaca ünlü 10 numara ve tecrübeli ön liberoyla olan görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraf çekilirken özellikle Teixeira ’nın Kartal hareketi yapması, sosyal medyada büyük yankı yarattı. Beşiktaşlı futbolseverler, sosyal medyada Josef ’ten Teixeira ve Fernando ’ya baskı yapmasını isteyip başarılı oyuncuları İstanbul ’a getirmek için elinden geleni yapmasını talep etti.

Siyah-Beyazlı yönetimin son olarak 2.5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık kontrat önerdiği Teixeira, imza parasında ısrarcı olmuştu.

Bundan dolayı yapılan teklife henüz olumlu geri dönüş yapmayan başarılı oyuncuyu bir an önce ikna etmek için girişimlerini hızlandıran yönetimin…

Yıldız isme 2 yıla bölünmüş halde olmak üzere 1 milyon Euro da imza parası teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ’ın kadrosunda görmeyi oldukça fazla istediği başarılı hücumcunun yeni öneriye nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor

Beijing Guoan ’la yol ayrımında bulunan Fernando ’dan da bonservisini alıp boşa çıkmasını isteyen yönetim, 29 yaşındaki futbolcudan bu konuda haber bekliyor. Deneyimli ön liberonun da menaceri aracılığıyla Çin kulübüyle sözleşmesini feshetmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.