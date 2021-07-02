Spor

Beşiktaş haberi Josef de Souzadan Alex Teixeira ve Fernandoya

Beşiktaş; Teixeira ve Fernando ’yu Kartal yapmak için yoğun mesai harcarken, Josef de tatilde desteğe devam ediyor. Sambacı, yönetimin 2.5 milyon Euro maaşa ek olarak imza parası da önermeye hazırlandığı Teixeira ve bonservisini alıp gelmesini istediği Fernando ’ya yoğun markaj uyguluyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 13 1 dakika okuma süresi
Beşiktaş haberi... Josef de Souza'dan Alex Teixeira ve Fernando'ya çifte markaj

Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu FC ’yle yollarını ayırmasının ardından Kara Kartal ’ın radarına giren Alex Teixeira ve Beijing Guoan ’la yol ayrımında bulunan Fernando ’yla ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş haberi... Josef de Souza'dan Alex Teixeira ve Fernando'ya çifte markaj

Brezilya ’da tatilini sürdüren yıldız futbolcularla birlikte olan Josef de Souza, dünyaca ünlü 10 numara ve tecrübeli ön liberoyla olan görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş haberi... Josef de Souza'dan Alex Teixeira ve Fernando'ya çifte markaj

Fotoğraf çekilirken özellikle Teixeira ’nın Kartal hareketi yapması, sosyal medyada büyük yankı yarattı. Beşiktaşlı futbolseverler, sosyal medyada Josef ’ten Teixeira ve Fernando ’ya baskı yapmasını isteyip başarılı oyuncuları İstanbul ’a getirmek için elinden geleni yapmasını talep etti.

Beşiktaş haberi... Josef de Souza'dan Alex Teixeira ve Fernando'ya çifte markaj

Siyah-Beyazlı yönetimin son olarak 2.5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık kontrat önerdiği Teixeira, imza parasında ısrarcı olmuştu.

Beşiktaş haberi... Josef de Souza'dan Alex Teixeira ve Fernando'ya çifte markaj

Bundan dolayı yapılan teklife henüz olumlu geri dönüş yapmayan başarılı oyuncuyu bir an önce ikna etmek için girişimlerini hızlandıran yönetimin…

Beşiktaş haberi... Josef de Souza'dan Alex Teixeira ve Fernando'ya çifte markaj

Yıldız isme 2 yıla bölünmüş halde olmak üzere 1 milyon Euro da imza parası teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Beşiktaş haberi... Josef de Souza'dan Alex Teixeira ve Fernando'ya çifte markaj

Teknik direktör Sergen Yalçın ’ın kadrosunda görmeyi oldukça fazla istediği başarılı hücumcunun yeni öneriye nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor

Beşiktaş haberi... Josef de Souza'dan Alex Teixeira ve Fernando'ya çifte markaj

Beijing Guoan ’la yol ayrımında bulunan Fernando ’dan da bonservisini alıp boşa çıkmasını isteyen yönetim, 29 yaşındaki futbolcudan bu konuda haber bekliyor. Deneyimli ön liberonun da menaceri aracılığıyla Çin kulübüyle sözleşmesini feshetmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 13 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

Beşiktaş transfer haberi! Diego Costa ve Alex Teixeirada son

19 saat önce

Beşiktaştan Atiba Hutchinsona 600 bin euro

23 saat önce

Son dakika | Beşiktaşta Sergen Yalçın yeni hedef belirledi

1 gün önce

Son Dakika: Beşiktaşın transfer listesindeydi, Fransayı yıktı!

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün