Spor

Beşiktaş haberi: Edin Dzekoda kıran kırana pazarlık

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş ’ta Dzeko ile görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Boşnak futbolcudan bonservis sorununu çözmesi istendi. Menaceri ise Çin ve Katar ’dan tekliflerin olduğunu belirtti ve Kara Kartal ’dan elini çabuk tutmasını istedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 33 Bir dakikadan az
Beşiktaş haberi: Edin Dzekoda kıran kırana pazarlık
Beşiktaş haberi: Edin Dzekoda kıran kırana pazarlık

Gelecek sezon Devler Ligi ’nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Beşiktaş , yıldız bir golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda son olarak Atletico Madrid ’in formasını giyen ve şu anda boşta olan Diego Costa, listenin ilk sırasında yer alıyordu. Costa ’da bir olumsuzluk çıkması halinde ise alternatif isimleri de gündeme getiren Siyah-Beyazlı ekibin yöneldiği bir diğer isim İtalyan ekibi Roma ’nın formasını giyen Edin Dzeko ’ydu.

Orta yol aranıyor

Yapılan son görüşmelerde Beşiktaş Yönetimi, 35 yaşındaki tecrübeli golcüden bonservis sorununu çözmesi konusunda talepte bulundu. Ancak yıldız oyuncunun menaceri, Çin ve Katar kulüplerinin yanı sıra Serie A ’dan da tekliflerin olduğunu belirtirken, Beşiktaş ’tan elini çabuk tutmasını istedi. Şimdi iki taraf da orta yol arayışına geçti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 33 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Costa ve Dzeko ile Şampiyonlar

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Costa ve Dzeko ile Şampiyonlar

14 saat önce
Başakşehir ve Beşiktaş Erkan Eyibil’i takibe aldı

Başakşehir ve Beşiktaş Erkan Eyibil’i takibe aldı

14 saat önce
Beşiktaşta sağ beke yeni aday: Danny da Costa

Beşiktaşta sağ beke yeni aday: Danny da Costa

14 saat önce
Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaza talip

Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaza talip

14 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün