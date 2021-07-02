Beşiktaş haberi Diego Costada zaman daralıyor!

Teknik ekibin talebi doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü kazandırmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar ’ın DiegoCosta aşkı sürüyor.

Ara transfer döneminde İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’le yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan 32 yaşındaki golcü için girişimlerini sürdüren yönetim, 2.5 milyon Euro ’dan 2 yıllık maaş önerisine yanıt bekliyor.

Geleceğiyle ilgili olarak kararını vermek için menaceri aracılığıyla Beşiktaş ’tan düşünmek için süre isteyen başarılı futbolcunun kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

Katar ve Arabistan ’dan gelen önerileri bir bir geri çeviren İspanyol golcünün, Avrupa ’daki en önemli 2 talibi olan Beşiktaş ve Benfica arasında kararsız olduğu ifade edildi.

Portekiz basınına yaptığı açıklamada kararını en kısa süre içerisinde vereceğini açıklayan dünyaca ünlü futbolcunun, Beşiktaş ’ın Şampiyonlar Ligi ’ne direkt olarak gidecek olması sebebiyle yeni rotasını İstanbul olarak belirlemesi bekleniyor.

Portekiz Ligi ’nde sezonu; Sporting ve Porto ’nun ardından 3. sırada tamamlayan Benfica, Devler Ligi ’ne katılım için ön eleme oynayacak.

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