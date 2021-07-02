Spor

Beşiktaş haberi Diego Costada zaman daralıyor!

Beşiktaş ’ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı İspanyol golcüye düşünmesi için verilen süre azalıyor... 32 yaşındaki futbolcuya 2.5 milyon Euro ’dan 2 senelik kontrat öneren yönetim, dünyaca ünlü futbolcunun kararını bu hafta sonuna kadar vermesini bekliyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 42 dakika önce
0 10 1 dakika okuma süresi
Beşiktaş haberi... Diego Costa'da zaman daralıyor!

Teknik ekibin talebi doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü kazandırmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar ’ın DiegoCosta aşkı sürüyor.

Beşiktaş haberi... Diego Costa'da zaman daralıyor!

Ara transfer döneminde İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’le yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan 32 yaşındaki golcü için girişimlerini sürdüren yönetim, 2.5 milyon Euro ’dan 2 yıllık maaş önerisine yanıt bekliyor.

Beşiktaş haberi... Diego Costa'da zaman daralıyor!

Geleceğiyle ilgili olarak kararını vermek için menaceri aracılığıyla Beşiktaş ’tan düşünmek için süre isteyen başarılı futbolcunun kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

Beşiktaş haberi... Diego Costa'da zaman daralıyor!

Katar ve Arabistan ’dan gelen önerileri bir bir geri çeviren İspanyol golcünün, Avrupa ’daki en önemli 2 talibi olan Beşiktaş ve Benfica arasında kararsız olduğu ifade edildi.

Beşiktaş haberi... Diego Costa'da zaman daralıyor!

Portekiz basınına yaptığı açıklamada kararını en kısa süre içerisinde vereceğini açıklayan dünyaca ünlü futbolcunun, Beşiktaş ’ın Şampiyonlar Ligi ’ne direkt olarak gidecek olması sebebiyle yeni rotasını İstanbul olarak belirlemesi bekleniyor.

Beşiktaş haberi... Diego Costa'da zaman daralıyor!

Portekiz Ligi ’nde sezonu; Sporting ve Porto ’nun ardından 3. sırada tamamlayan Benfica, Devler Ligi ’ne katılım için ön eleme oynayacak. 

Beşiktaş haberi... Diego Costa'da zaman daralıyor!

Beşiktaş haberi... Diego Costa'da zaman daralıyor!

diego costa futbol

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 42 dakika önce
0 10 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

Beşiktaştan Atiba Hutchinsona 600 bin euro

20 saat önce

Son dakika | Beşiktaşta Sergen Yalçın yeni hedef belirledi

23 saat önce

Son Dakika: Beşiktaşın transfer listesindeydi, Fransayı yıktı!

1 gün önce

Son dakika transfer haberi! Beşiktaşın Rosier teklifi belli

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün