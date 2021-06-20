Spor

Beşiktaş haberi Diego Costada rakip Benfica!

Diego Costa ile yapılan görüşmelerde önemli bir yol kateden Beşiktaşa rakip çıktı. Portekiz ekibi Benficanın devreye girmesi İspanyol yıldızın kafasını karıştırdı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaş haberi Diego Costada rakip Benfica!
Beşiktaş haberi Diego Costada rakip Benfica!

Devler Ligi için yıldız bir golcü almayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, son olarak Atletico Madrid forması giyen ve boşta olan Diego Costa ile uzun bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 2.5 milyon Euro’ya kadar inerken, arada ise sadece ufak pürüzler kaldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin uzaması da birtakım sıkıntılara yol çıktı. İspanyol futbolcu için Portekiz’in köklü ekiplerinden Benfica devreye girdi.

Hala Beşiktaş’a yakın!

Siyah-Beyazlılar ile yaşanan transfer sürecinin uzaması ve Benfica’nın sürece dahil olması Costa’nın kafasını karıştırdı. Bu yaşananlardan ötürü de Kara Kartal’ın, Diego Costa işini bir an önce bitirmeye çalışacağı belirtildi. Ancak gelen son haberlere göre yıldız golcünün, halen Siyah-Beyazlı ekibe bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.

Süleyman Hatısaru

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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