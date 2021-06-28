Spor

Beşiktaş haberi Diego Costa Avrupada kalmak istiyor

Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costanın kariyerine Avrupada devam etmek istediği ve transferiyle ilgili önümüzdeki hafta açıklamada bulunacağı öğrenildi. Golcü futbolcunun adı son dönemde sık sık Beşiktaş ile anılıyordu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 40 dakika önce
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Beşiktaş haberi Diego Costa Avrupada kalmak istiyor
Beşiktaş haberi Diego Costa Avrupada kalmak istiyor

Beşiktaş ile son dönemde adı anılan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Brezilya basının haberine göre, 32 yaşındaki yıldız kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. Costa’nın önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacağı belirtildi. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 40 dakika önce
0 4 Bir dakikadan az

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