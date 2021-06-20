Spor

Beşiktaş haberi Cyle Larinin bedeli 12 milyon Euro!

Beşiktaş Yönetimi, şampiyonluğun mimarlarından Cyle Larin için yeni bir kontrat hazırladı. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldıza, 3+2 yıllık teklif sunulacak. Ayrıca Siyah-Beyazlılar, Larine talip olan kulüplerden en az 12 milyon Euro istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 20 Bir dakikadan az
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Geçtiğimiz sezon çıktığı 45 maçta 23 kez rakip fileleri havalandıran, 6 da gol pası veren Cyle Larin’e yeni sözleşme… Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz sezon büyük bir çıkış yakalayan Kanadalı yıldız ile masaya oturma kararı aldı. Önümüzdeki yıl serbest kalacak olan 26 yaşındaki forvete, ilk etapta teklif edilecek olan sözleşmenin 3+2 olacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca yıldız futbolcunun menacerinden son gelen haberlere göre, Larin’in bu sözleşmeye sıcak baktığı bildirildi.

Serbest kalma maddesi

Bu arada Kanadalı oyuncu için yurt dışından gelen tekliflerin olduğu belirtildi. Kara Kartal’ın, Larin için en az 12 milyon Euro istediği bildirildi. Yapılacak yeni sözleşmede de 26 yaşındaki oyuncuya serbest kalma maddesinin eklenmesi beklenirken, rakamın ise yine 12 milyon Euro bandında olacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaş Gazetesi

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

SON DAKİKA | Süper Ligde kulüplerin harcama limitleri belli

18 saat önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal

19 saat önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Çinden orta sahaya Fernando

19 saat önce
Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor

Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün