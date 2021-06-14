Spor
Beşiktaş haberi: Alex Teixeira ile sıkı pazarlık
Kara Kartal, Talisca etkisi beklediği Alex Teixeira ile sıkı bir pazarlığa girdi. Beşiktaş Yönetimi, senelik 2 milyon Euro ücret ve 1 milyon Euro imza parasıyla 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Ancak Brezilyalı yıldız, senelik 3 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro imza parası istedi. İki taraf arasındaki görüşmeler hız kazanırken, Beşiktaş bu transferi bir an önce bitirmeyi çok istiyor.
Shakhtar Donetsk’te Avrupa’yı sallayan Alex Teixeira, Ukrayna macerası sonrasında Çin’de Suning ve Jiangsu formalarını giymişti. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş ise şu anda bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldız için devreye girmişti. Kara Kartal’ın Talisca etkisi beklediği Teixeira transferinde sıcak gelişmeler yaşandı. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre oyuncunun temsilcisi ile görüşen Siyah-Beyazlılar, 2+1 yıllık sözleşme ile 2 milyon Euro’nun yanı sıra 1 milyon Euro imza parası önerdi. Ancak Teixeira, ilk etapta bu öneriye sıcak bakmadı.