Beşiktaş haberi: Alex Teixeira ile sıkı pazarlık

Shakhtar Donetsk’te Avrupa’yı sallayan Alex Teixeira, Ukrayna macerası sonrasında Çin’de Suning ve Jiangsu formalarını giymişti. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş ise şu anda bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldız için devreye girmişti. Kara Kartal’ın Talisca etkisi beklediği Teixeira transferinde sıcak gelişmeler yaşandı. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre oyuncunun temsilcisi ile görüşen Siyah-Beyazlılar, 2+1 yıllık sözleşme ile 2 milyon Euro’nun yanı sıra 1 milyon Euro imza parası önerdi. Ancak Teixeira, ilk etapta bu öneriye sıcak bakmadı.