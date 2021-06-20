Spor

Beşiktaş haberi Alex Teixeira için ikna turları başladı

Beşiktaş, Talisca etkisi beklediği Alex Teixeira için görüşmelerini sürdürüyor. İki taraf arasında henüz bir orta yol bulunamadı fakat Brezilyalı yıldız yeniden Avrupada forma giyme konusunda bir hayli istekli.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 46 dakika önce
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Beşiktaş haberi Alex Teixeira için ikna turları başladı
Beşiktaş haberi Alex Teixeira için ikna turları başladı

Beşiktaş ‘ın, Talisca etkisi yaratmasını beklediği Alex Teixeira ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Brezilyalı on numara, son olarak Avrupa’da yeniden forma giyme konusunda bir hayli istekli olduğunu belirtti. Ancak iki taraf arasında maliyet konusunda henüz bir orta yol bulunamadı. Bu pürüzler kalktıktan sonra da 31 yaşındaki futbolcunun, Siyah Beyazlı formayı giyme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 46 dakika önce
0 7 Bir dakikadan az

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