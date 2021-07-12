Beşiktaş Ghezzalın menajeri ile görüştü

Son dakika haberi… Beşiktaş geçen sezon yakalanan çifte kupa zaferinden büyük etkisi bulunan Rachid Ghezzal ile yeniden anlaşmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar bugün Ghezzal’ın menajeri ile bir araya geldi ve teklifini iletti

Beşiktaş’ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig’de geçen sezon asist kralı olan ve şampiyonluğu getiren golü Göztepe maçında kayeden yıldız oyuncu Ghezzal için düğmeye bastı. Beşiktaş ve yıldız oyuncunun menajeri bir araya geldi.

Orta Çizgi.com’un paylaştığı bilgiye göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Ghezzal ’ın menajeri bir araya geldi. Görüşmede fikir alışverişleri yapıldığı öğrenildi. Beşiktaş’ın teklifini 2,5 milyon Euro’ya kadar çıkarırken tarafların yarın tekrar bir araya geleceği belirtildi.